فيديو.. خارجية أمريكا تكشف وسائل التضليل الإيرانية على التواصل الإجتماعى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو عن تتبع 11 حسابا مزيفا يروج للنظام الإيراني على تويتر، بهدف تزييف الحقائق وخلق رأي عام عبر محتوى كاذب وفقا لشبكة سى ان ان الإخبارية.

وقال الفريق في تعليق عبر الفيديو: "شاهد وسائل تضليل النظام الإيراني عبر فبركة الأخبار الكترونيا، باستخدام حسابات مزيفة على تويتر تروج للنظام، ومن خلال عملية متعددة المراحل من أجل تزييف الحقائق والتأثير على الرأي العام بمواد خادعة. إيران ظريف".

شاهد | وسائل تضليل #النظام_الإيراني عبر فبركة الأخبار الكترونيا، باستخدام حسابات مزيفة على #تويتر تروج للنظام، ومن خلال عملية متعددة المراحل من أجل تزييف الحقائق والتأثير على الرأي العام بمواد خادعة. #ايران #ظريف pic.twitter.com/DkbbfCbqu5 — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) May 24, 2019

وذكر التقرير أن الباحثين قاموا بتعقب وتتبع 11 حسابا مزيفا تروج للنظام الإيراني وأن عملية الفبركة والتضليل تتألف من 5 خطوات، الأولى خلق شخصيات وهمية لنشر المحتوى الكاذب، الخطوة الثانية انتحال شخصية موقع صحفي مشهور من خلال خطأ كتابي.."

وأردف التقرير: "الخطوة الثالثة تتمثل بنشر هذه الشخصيات المقالات المفبركة على بعض المواقع، والخطوة الرابعة تتمثل بتضخيم المحتوى من خلال ارساله إلى صحفيين أو الاعتماد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، أما الخطوة الخامسة: الحذف وإعادة التوجيه بعد التحقق من التضخيم".