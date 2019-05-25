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"فعل ماضى" فيلم وثائقى بـ"إعلام القاهرة" يرصد معاناة بعض المهمشين بالمجتمع

السبت، 25 مايو 2019 02:54 م
"فعل ماضى" فيلم وثائقى بـ"إعلام القاهرة" يرصد معاناة بعض المهمشين بالمجتمع جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قدم مجموعة من طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلما وثائقيا فى إطار مشروع تخرجهم، حاولوا فيه الوصول لبعض الفئات التى تعيش فى المجتمع المصرى وما زالت تعانى فجوة كبيرة فى اتصالها بالمجتمع بخلاف تعاملات المجتمع السلبية التى نتج عنها الشعور بالاضطهاد وعدم الدمج.

 

أطلق الطلاب، على فيلمهم التسجيلى اسم "فعل ماضى"، إذ أنه يعرض ثلاث قصص لفئات معينة من المجتمع تعانى من التهميش والاضطهاد، فالقصة الأولى تعرض حياة فتاة لقيطة لكنها تمكنت من النجاح، وسعى الطلاب من خلال الوصول لأكثر من 40 دار للأيتام فى مصر، أما القصة الثانية فتدور حول شاب مدمن، ساهم فى تأهيل وعلاج المدمنين، وأخيرا القصة الثالثة عرضت رجل تم حبسه فى قضية سرقة، وتمكن من تغيير نظرة المجتمع تجاهه بعد خروجه من السجن، وللوصول لهذه الشخصية، تم إعداد زيارات عديدة للجمعيات المعنية بتأهيل المساجين بعد خروجهم من السجن والتمكن من إقناعهم بحكى قصتهم وتجربتهم.

 

الشخصيات الثلاث فى الفيلم عانوا كثيرا من تعاملات المجتمع السلبية تجاههم، ويتمنون انتهاء هذا الفعل السلبى بشكل كامل من المجتمع، ويشير الفيلم إلى أن هؤلاء الفئات وغيرهم موجودين بصورة كبيرة فى المجتمع، ولكن لا يوجد تكنيكيات التعامل بطريقة ذكية معهم، حتى لا يكونوا عبء على المجتمع، بل على أنفسهم، والعمل على مساعدتهم ليكونوا أشخاص منتجين فى المجتمع.

 

حاز هذا المشروع على إعجاب لجنة التحكيم والتى أكدت أن المعالجة تميزت بالقوة سواء على مستوى اختيار الشخصيات أو التأثر فى العرض وزاوية التناول.

 

وتتكون المجموعة من 14 طالبا، وهم أميرة خالد، وزينب سعيد، ومنه الله مصطفى الوردانى، ومى عبد الله، وتقى عز الدين، وتقى رضا، ولاميس معتز، وشيماء رشيد، وأميرة أيمن، ونورهان فتحى، وندى عصمت، واحمد جمال الدين، وإيثار إبراهيم، وراندا صبرى، وربا خالد، وريهام شريف، والمجموعة تحت إشراف، نجلاء حامد.

 


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