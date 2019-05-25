فطارك عربى.. الهريس والباجية وخبز اللحوح على مائدة الإفطار بجيبوتى

كتبت فاطمة خليل

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم "اليوم السابع" على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الإفطار من جيبوتى

يتناول المسلمون فى جيبوتى على مائدة الإفطار وجبة "السمبوسة" وهى من العجائن التى تحشى باللحم أو الخضار.

كما يتناولون أيضاً اللحوح وهو خبز يصنع من الدقيق والبيض واللبن، ومن الأكلات الرئيسية أيضاً على مائدة الإفطار الهريس وهو قمح مطحون مخلوط باللحم والثريد وهو الخبز المفتت الذى يقدم مع لحم الغنم.

"الباقية" من الأطعمة الجانبية التى توضع على مائدة الإفطار فى جيبوتى، وهى فاصوليا صغيرة تنقع فى الماء ثم تخلط ويضاف لها البصل والكزبرة وتقلى فى الزيت على شكل كرات تشبه الطعمية.



الثريد

ماذا يأكل سكان جيبوتى بعد العودة من التراويح

يستكمل بعض سكان جيبوتى وجبة الإفطار بعد العودة من صلاة التراويح بتناول مجموعة من الأكلات هى: الأرز والشعيرية والمكرونة إضافة إلى شوربة الدجاج أو اللحم.

يتناولون أيضاً الفطائر والمعجنات مثل: فطيرة الخمير التى تتكون من الخميرة وحبة البركة والبيض واللبن والسكر، ويشربون فى هذا التوقيت العصائر أو الشاى والقهوة.