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غداً.. عمومية عمر أفندى تناقش خطة تقليل الخسائر لـ10 ملايين جنيه

السبت، 25 مايو 2019 10:35 ص
غداً.. عمومية عمر أفندى تناقش خطة تقليل الخسائر لـ10 ملايين جنيه المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد
كتب عبد الحليم سالم
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تنعقد غداً الأحد، الجمعية العمومية لشركة عمر افندى، برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة موازنة العام المالى المقبل.
 
وقال مصدر، لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تستهدف مبيعات تصل لنحو 370 مليون جنيه، مقابل 300  مليون جنيه مستهدف تحقيقها العام الجارى، كما تستهدف الموازنة تقليل الخسائر لنحو 10 ملايين جنيه، مقابل  29 مليون جنيه خسائر العام الجارى، مقابل 55 مليون جنيه خسائر العام المالى الماضى.
 
وبحسب المصدر، فإن الجمعية ستناقش صرف مستحقات العاملين والمتأخرات الخاصة بهم وبعض المستحقات السابقة.
 
وفى ذات السياق، طالب عدد من العاملين بالشركة بفتح ملف مخاالفات مصيف الشركة وما تم انفاقه على عمليات تطويره دون جدوى، والتى بلغت نحو 4.5 مليون جنيه فى الوقت الذى طالبت تقارير هندسية بإزالة المصيف، وإعادة بنائه من جديد.
 
 
 
 
 

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