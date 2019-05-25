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عجلة الصناعة فى حلب السورية تدور من جديد والمدينة تستئنف إنتاج الأحذية

السبت، 25 مايو 2019 03:01 م
عجلة الصناعة فى حلب السورية تدور من جديد والمدينة تستئنف إنتاج الأحذية إنتاج الأحذية الرياضية فى حلب
وكالات الأنباء
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عادت عجلة الصناعة للدوران فى مدينة حلب التى تعرف بأنها العاصمة الاقتصادية لسوريا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وبين الصناعات التى تشتهر بها حلب، صناعة الأحذية والألبسة الجاهزة عالية الجودة، حتى أن معظم إنتاج المعامل الحلبية قبل الحرب كانت مخصصة للتصدير، نظرا للطلب الكبير على بضاعتها التى تميزت بالسعر المنافس والجودة العالية.

 

وفى حديث لوكالة نوفوستى أكد الخبير محمود دباح، أن عجلة إنتاج الأحذية الرياضية فى حلب استأنفت دورانها، بعد توقف دام عدة سنوات منذ دخول المسلحين إلى المناطق المخصصة للمعامل الصناعية على أطراف المدينة، حيث تحولت هذه المناطق إلى ساحات للمعارك، مما اضطر كافة الصناعيين والعاملين للتوقف عن الإنتاج والاحتماء فى مركز المدينة.

 

يذكر أن حلب هى مدينة رياضية بامتياز حيث تضم مجموعة من الأندية العريقة التى تردف بشكل دائم المنتخبات السورية فى جميع الألعاب بأفضل اللاعبين، ومن أشهر أندية حلب الاتحاد والحرية بكرة القدم إلى جانب الجلاء بكرة السلة.

 

كما يتواجد فى حلب أكبر ملعب فى سوريا وهو ملعب حلب الدولى (الحمدانية) ويتسع لـ75 ألف مشجع.


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