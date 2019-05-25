طلاب المدرسة الفكرية بالعريش يحققون مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم تكريم رسمى لـ 4 من طلاب المدرسة الفكرية بالعريش لتحقيقهم مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى التى أقيمت فى الإسكندرية.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه حصل الطالب عبد الله أحمد شبانة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى دفع الجلة وحصوله على الميدالية الذهبية، والطالب حمدى سالم على المركز الثانى فى مسابقة 100 متر عدو وحصوله على الميدالية الفضية، والطالبة أمانى عبد الله على المركز الثالث فى دفع الجلة وحصولها على الميدالية البرونزية، والطالبة "مروة على حسن" على المركز الثالث فى مسابقة 100 متر عدو بنات وحصولها على الميدالية البرونزية.