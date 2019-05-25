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ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم فى قتل طبيب ببولاق الدكرور

السبت، 25 مايو 2019 11:13 ص
ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم فى قتل طبيب ببولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى قتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور بدافع السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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