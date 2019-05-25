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ضبط 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير وانتحال صفه بالقليوبية

السبت، 25 مايو 2019 01:22 م
ضبط 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير وانتحال صفه بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

وتم ضبط كلا من "احمد. ى .م" 42 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 27229 لسنة 2018 جنح مركز طوخ تزوير، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 32 أحوال المركز، و"كريم.ه" 26 سنة، عاطل، والمطوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 42770 لسنة 2018م جنح مركز طوخ سرقة.

و"طارق . ع . ا" 32 سنة، عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1457 لسنة 2018م، جنح قسم قها مشاجرة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 9 أحوال قسم قها، و"حسن. ا ح" 63سنة، بالمعاش المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7794 لسنة 2018م، جنح قسم ثان بنها نصب وانتحال صفة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 14 أحوال قسم ثان بنها، تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.


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القليوبية

قضايا تزوير وانتحال صفة

مدير امن القليوبية

ضبط هاربين


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