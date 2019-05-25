ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، من ضبط مسجل جنائى يروج المواد المخدرة فى مدينة الخارجة، بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المضبوطة، من حصيلة بيع مخدر الحشيش، وتحرر للواقعة المحضر رقم 2701 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد القبض على تاجر مخدرات بمركز الخارجة

تبين ورود معلومات لوحدة مباحث قسم الخارجة عن قيام مسجل جنائى بترويج المواد المخدرة فى الأحياء السكنية خاصة الفترات المسائية.

وتم تقنين الإجراءات القانونية، وتشكلت فرق بحث سرية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون مباحث الوحدة، وتم ضبط "أ" 24 سنة مسجل جنائى مقيم بمدينة الخارجة، سبق اتهامه فى قضايا سرقة ومخدرات، وبحوزته 7 قطع حشيش كبيرة الحجم، و250 جنيه وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.