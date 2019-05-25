سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار بالغربية

السبت، 25 مايو 2019 05:35 م
ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار بالغربية المتهمان
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن الرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب أحمد الكفراوي معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المخدرات وبحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار.
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن ألغربية اخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "ع. ا. ج" وشهرته "جوده" 29 سنة، ومقيم بوابه الكوليله اول طنطا، " ا . أ. م " 49 سنة ربة منزل ومقيمه بوابة الكوليلة أول طنطا، وبحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار و ميزان حساس، وسيارة ملاكي، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط شخصين بحوزتهما كيلو هروين و5 أسلحة نارية

القبض على عاطلين بحوزتهم هروين وحشيش فى الغربية

ضبط شخصين بحوزتهما كيلو وربع هروين فى كمين ببلبيس بالشرقية.. صور

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو هروين فى التبين

القبض على عاطل بحوزته 49 لفافة هروين والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

القبض على عاطل بحوزته 28 تذكرة هروين قبل ترويجها فى دار السلام

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 95 تذكرة هروين بدمياط

مصر

أخبار مصر اليوم

اخبار محافظة الغربية

مدير امن الغربية

هيروين

طنطا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة