ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب أحمد الكفراوي معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المخدرات وبحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن ألغربية اخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "ع. ا. ج" وشهرته "جوده" 29 سنة، ومقيم بوابه الكوليله اول طنطا، " ا . أ. م " 49 سنة ربة منزل ومقيمه بوابة الكوليلة أول طنطا، وبحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار و ميزان حساس، وسيارة ملاكي، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.