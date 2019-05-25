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ضبط عاطل حول مسكنه لوكر لتجارة السلاح فى القليوبية

السبت، 25 مايو 2019 12:24 م
ضبط عاطل حول مسكنه لوكر لتجارة السلاح فى القليوبية مخدرات -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل حول مسكنه بمركز قليوب لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر، وترويجها بين المجرمين وأصحاب السوابق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى حول نشاط المتهم، فأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العميد يحيى راضى المعلومات، وتمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهم "أحمد.ر" عاطل السابق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة ومخدرات وشروع فى قتل وآداب عامة" مسجل شقى خطر تحت رقم 1912 فئة ب مخدرات.

وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 2 بندقية خرطوش ماركة شوت جن وسلاح نارى طبنجة عيار 9 مم ماركة براوننج مطموسة الأرقام و4 خزينة طبنجة و2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 خزينة آلية و100 طلقة عيار 9 مم و105 طلقات خرطوش عيار 12 مم و700 طلقة آلية و1500 جنيه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقناطر، من ضبط "سلامة.س" وشهرته "زنجر" عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى و2 طلقة من ذات العيار وكميه من الحشيش المخدر تزن نحو نصف كيلو و115 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عمال خردة، أثناء قيامهم بترويج المخدرات على عملائهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم نصف كيلو بانجو، ومبلغ مالى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات للعميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث، تفيد بقيام 3 عمال خردة بالاتجار فى المخدرات، وترويجها على عملائهم بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهمين قبل محاولتهم الهرب وهم "م.ع.م" 16سنة، و"هـ.م" 19سنة، و"م.ر" 17 سنة، جمعيهم يعملون فى الخردة، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، تزن نحو 500 جرام، ومبلغ المالى وبمواجهتهم اعترفوا بالمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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