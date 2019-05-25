صور.. 110 مجندات من أصول أفريقية ينضمون للجيش الأمريكى

وكالات الأنباء

تستعد كلية ويست بوينت العسكرية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخريج عشرات الفتيات اللواتى انضممن إلى الجيش الأمريكى ويعد هذا التخرج سابقة تاريخية بالنسبة للكلية الحربية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.



جانب من الحفل

وأعلن ​الجيش الأمريكي​ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى إن "قوة جيشنا تكمن فى تنوع شعبه وكلية ويست بوينت تواصل تحضير قادتنا المستقبليين لقيادة الجندى الحديث". وذكر المتحدث باسم الكلية الكولونيل كريستوفر أوبهارت أنه "لم يتغير شيء من ناحية المعايير، إنها مجرد جهود منسقة لتوسيع نطاق مقدمى الطلبات".

وبحسب الأرقام التى نشرتها ويست بوينت، فإن خريجى عام 2019 يشملون 110 أمريكيين من أصل إفريقى (11 بالمئة) و79 من أصل آسيوى أو من جزر ​المحيط الهادئ​ (8 بالمئة) و88 من دول أمريكا​ اللاتينية (9 بالمئة) وسبعة من السكان الأمريكيين الأصليين (0.7 بالمئة).



جانب من حفل التخرج



حفل التخرج



حفل تخرج ويست بوينت



حفل تخرج



فرحة الطلاب بزملاؤهم