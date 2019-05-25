صور.. مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية

تفقد الدكتور محسن طه، وكيل الصحة بمطروح، مساء الجمعة، يرافقه الدكتور شريف كامل مدير عام العلاجى، مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، بمدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال التطوير الجارى تفيذها بالمستشفى والتأكد من حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية بالعمل.
وتابع الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والاستماع لمطالب وملاحظات أهالى المرضى والاطمئنان منهم على عدم وجود مشكلات.
مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية
مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية
مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية
مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية
مدير صحة مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية
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