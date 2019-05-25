صور مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية بمركز شرطة الباجور

المنوفية _محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامه والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور،وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب،حيث ألتقي بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم .

وطالب مدير الامن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام .

كما طالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .