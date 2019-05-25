صور.. حريق بناقلة مواد كيميائية فى ميناء تايلاندى وإغلاق 3 أرصفة

بانكوك (رويترز)

قالت السلطات إن حريقا التهم شحنة تضم مواد كيميائية فى ميناء ليم شابانج بشرق تايلاند، اليوم السبت، مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء ثلاثة أرصفة بحرية بشكل مؤقت.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 130 شخصا نقلوا إلى المستشفى لكن دون وجود إصابات خطيرة، وقال مدير الميناء يوثانا موكاو لرويترز إن ألسنة من اللهب وسحبا من الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه.إم.تي.سى هونجكونج كو" خلال الصباح وحتى الظهر بالرصيف إيه2.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تظهر أن الحريق اندلع فى شحنة تحتوى على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم. وقال "أغلقنا الرصيف الذى اندلع فيه الحريق ورصيفين آخرين تضررا من الحريق"، وأضاف أنه تم احتواء الحريق الذى اندلع بالميناء الواقع بإقليم تشونبورى الصناعى شرقى بانكوك.



ارتفاع الادخنة جراء الحريق



الدخان الأسود الكثيف يتصاعد