صور.. حريق بمحل دواجن فى العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

التهم حريق هائل محتويات محل دواجن بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بلاغًا بنشوب حريق بمحل للدواجن، بالمجاورة السادسة بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أتت النيران على محتويات المركز بالكامل، والتهمت 600 دجاجة حية قبل ذبحها وتجميدها، فيما قُدرت الخسائر بنحو 250 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.