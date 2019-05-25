صور تعمير الوادي الجديد ينهى ترفيق مشروع 200 منزل ريفي بقصر الداخلة بنسبة 93 %

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، اليوم السبت، عن تنفيذ 93 % من مشروع ترفيق المنازل الريفية بقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة بتكلفة 100 مليون جنيه.

أكد عبد المنعم، أن الجهاز يستكمل توصيل المرافق لـ200 منزل ريفي بقرية القصر، من خلال تركيب خط طرد بطول 16 كم، ومحطتي رفع، لإنهاء المشروع بشكل نهائي بعد تنفيذ الوحدات السكنية، في نهاية شهر يونيو 2019.

وأضاف مدير الجهاز، أن المشروع جري تنفيذه علي محورين الأول محور المنازل والذي انتهي منه الجهاز، والمحور الثاني والذي جاري الانتهاء منه ويتبقي منه 7 % حيث يتبقى الأعمال الميكانيكية لمحطتي الرفع الخاصة بمرفق الصرف الصحي بالمشروع.

وأوضح عبد المنعم أن المشروع يتضمن إقامة 200 منزل مساحة المنزل 60 مترا مربعا، ضمن مشروع قري الظهير الصحراوي الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير، وأن الهدف من المشروع هو تسكي المتضررين من المواطنين الذين تقع منازلهم داخل المنطقة الأثرية بقرية القصر الإسلامية بالداخلة.

من ناحيه أخرى، تستكمل مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد تقديم خدماتها الارشادية للمزارعين على مستوى القرى والمراكز حيث تم عقد عدة دورات تدريبية للتعريف بطرق خدمة رأس النخلة ومنها عملية التقويس وهى إحدى عمليات خدمة رأس النخلة الهامة وتتم بعد عملية التلقيح من 6 الى 8 اسابيع والتى يتم تطبيقها بمركز الداخلة حاليا وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة أن عملية تقويس العراجين تمنع تشابك الشماريخ مع السعف والأشواك وبالتالي حماية الثمار من الإصابة بالجروح والعيوب الفسيولوجية مما يتسبب فى انخفاض قيمتها التسويقية والتى يتم فيها تدلية العذوق وربطها وبالتالي حمايتها من الكسر مع مستقبلاً مع زيادة حجم ووزن الثمار. وأضاف المرسى أن عملية التقويس تساعد على توزيع الحمل بانتظام حول محيط رأس النخلة مما يمنع ميلانها في اي اتجاه وتحسن الصفات الثمرية وذلك لتعريض الثمار للتهوية وضوء الشمس مما يزيد من جودتها وتحسين نضجها وتسهيل إجراء عملية التكييس ومكافحة الآفات التي تصيب الثمار وبالتالي تقليل الفاقد والحصول على محصول وفير وكذلك تسهيل عملية جمع المحصول.