صور.. تعليم الدقهلية يكرم الفريق الفائز بالمركز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقة الروبوت

كرم على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الفريق الفائز بالمركز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقة الروبوت، التى فاز بها الطالب معاذ مدحت، وعمرو أحمد، بحضور كل من وكيلة المديرية مها الشربينى، ومدير الشئون الماليه والادارية حامد أبو تبع، وأحمد هيكل، مدير عام التعليم والعام، وإبراهيم العدل، مدير عام الخدمات،والدكتور بسام السيد،رئيس لجنة تحكيم المسابقة بالدقهلية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن سعادته بالفريق وتحقيقه المركز الأول في هذا المجال والمكان الأمر الذي يؤكد على علم وموهبة حقيقية يفخر بها جميع أبناء الدقهلية.