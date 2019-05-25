سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعليم الدقهلية يكرم الفريق الفائز بالمركز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقة الروبوت

السبت، 25 مايو 2019 12:42 م
صور.. تعليم الدقهلية يكرم الفريق الفائز بالمركز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقة الروبوت جانب من تكريم فريق الدقهلية الفائز
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
إضافة تعليق

كرم على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الفريق الفائز بالمركز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقة الروبوت، التى فاز بها الطالب معاذ مدحت، وعمرو أحمد، بحضور كل من وكيلة المديرية مها الشربينى، ومدير الشئون الماليه والادارية حامد أبو تبع، وأحمد هيكل، مدير عام التعليم والعام، وإبراهيم العدل، مدير عام الخدمات،والدكتور بسام السيد،رئيس لجنة تحكيم المسابقة بالدقهلية.

 

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن سعادته بالفريق وتحقيقه المركز الأول في هذا المجال والمكان الأمر الذي يؤكد على علم وموهبة حقيقية يفخر بها جميع أبناء الدقهلية.

 
 
IMG-20190525-WA0000
جانب من تكريم فريق الدقهلية الفائز
IMG-20190525-WA0001
 جانب من تكريم فريق الدقهلية الفائز
IMG-20190525-WA0002
جانب من تكريم فريق الدقهلية الفائز
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعليم الدقهلية: 46595 طالب أدوا امتحان الجغرافيا الكترونيا و10053ورقيا

تعليم الدقهلية: توزيع درجات الامتحان على الأسئلة المجابة فقط فى حال تعطل التابلت

"تعليم الدقهلية" يلغى تكليف رئيس لجنة والمراقب الأول بلجنة شاوة الإعدادية

مديرية التعليم بالدقهلية تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

وكيل "تعليم الدقهلية" يشدد على مديرى الإدارات بضرورة التصدى للغش

وكيل "تعليم الدقهلية" يوقع بروتوكول تعاون مع الأزهر لتبادل الخبرات

تعرف على الخطة الزمنية لتعليم الدقهلية لتوزيع 44728 تابلت على الطلاب

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع تأمين أسئلة الشهادة الإعدادية لنقلها للإدارات

الدقهلية

تعليم

مسابقة الروبوت

على عبد الرؤوف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة