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صور بدء اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد

السبت، 25 مايو 2019 01:00 م
صور بدء اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد بدء اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن بدء أعمال تقدير الدرجات لطلاب الصف الأول الثانوى العام "الإلكترونى" لمادتى اللغة العربية، والأحياء. 

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه بدأت أعمال تقدير الدرجات الإلكترونى بحضور معلمى مادتى اللغة العربية والأحياء وموجهى المواد المذكورة بمقار لجنتى مدرسة "الخارجة الثانوية للبنات – موط الثانوى العسكرية بالداخلة" اليوم من الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

 

أضاف التداوى، أن تصحيح السؤال والمراجعة بدون معرفة هوية الطالب ويراجع من أكثر من مصحح و مُقدر لتكن الدرجة لصالح الطالب وتم التشديد على المقدرين بضرورة الشفافية والحيادية، وأن يأخذ الطالب كامل حقه، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواعيد والدقة بالعمل لإنجاح هذه المنظومة التعليمية الجديدة .

 
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (1)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (2)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (3)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (4)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (5)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (6)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (7)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (8)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (9)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (10)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 

اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد (11)
اعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالوادى الجديد 
 

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الدكتور ابراهيم التداوى

وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد

الصف الأول الثانوي


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