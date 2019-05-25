صور.. انهيار منزل مكون من طابقين بأم القصور فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

انهار منزل مكون من طابقين بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، دون خسائر بشرية، بعد أن تمكن أصحاب المنزل من مغادرته قبل دقائق من انهياره.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بانهيار منزل مكون طابقين بقرية أم القصور- دائرة المركز، دون خسائر فى الأرواح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة وسرعة رفع الأنقاض وتوجيه الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، وتبين من المعاينة الأولية، انهيار منزل ملك "أحمد ع. ر" بقرية أم القصور، ولا توجد خسائر فى الأرواح، وجار تحرير محضر اللازم.



انهيار منزل بأسيوط









