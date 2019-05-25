صور.. انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم النسائية بأسوان بمشاركة ٤٥ لاعبة

أسوان ندى سليم

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لفريق كرة القدم النسائية بأسوان، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بمشاركة 45 لاعبة من مختلف الفئات العمرية، حيث تتنافس كل فرقة على حصد المركز الأول في الدورة الرمضانية التي تقام سنويا.

ومن جانبه أكد هيثم الشاذلى، المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية بأسوان، لليوم السابع، أنه تم تشكيل عدة فرق من اللاعبات التي يترواح أعمارهم من 12 عاما إلى 25 عاما، للمنافسة في مسابقة الدورة الرمضانية، وذلك لبث الحماس لمواصلة مشاركتهم في بطولة الدورى لكرة القدم النسائية وإحراز نتائج إيجابية خلال البطولة، خاصة أن الفريق تمكن من االوصول إلى ترتيب المركز الثاني في بطولة الدوري بين بقية المحافظات.















