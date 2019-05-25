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صور.. الدفاع المدنى ينجح فى إخماد حريق شب بمصنع بولاية نزوى فى سلطنة عمان

السبت، 25 مايو 2019 09:33 م
صور.. الدفاع المدنى ينجح فى إخماد حريق شب بمصنع بولاية نزوى فى سلطنة عمان الدفاع المدنى
كتب محمد تهامى زكى
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اندلع حريق فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بولاية نزوى بمحافظة الداخلية فى سلطنة عمان، مساء اليوم، السبت، دون وقوع إصابات.

 

وكتب حساب الدفاع المدنى والإسعاف العمانى، عبر تويتر: "تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدنى والإسعاف بمحافظة الداخلية من إخماد حريق شب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بولاية نزوى".

قوات الدفاع المدنى أثناء عملية الإطفاء
قوات الدفاع المدنى أثناء عملية الإطفاء

 

وأكد الحساب، أنه لم يتم تسجيل أى إصابات جراء الحريق.

عملية إطفاء الحريق
عملية إطفاء الحريق

 

سيارات الإطفاء
سيارات الإطفاء

 

جانب من إطفاء الحريق
جانب من إطفاء الحريق

 

الدفاع المدنى
الدفاع المدنى

 

 


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