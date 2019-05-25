صور.. استعراضات غنائية راقصة لذكريات رمضان بثقافة الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفاعليات الفنية والثقافية الرمضانية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "الأخلاقيات البيئية ضرورة لتحقيق التنمية المتوازنة" ألقاها علي عبد الدايم، تحدث خلالها عن مفهوم البيئة وعناصرها ودور الفرد في الحفاظ عليها بأبسط الأمور مثل مثل تربية الأبناء على ترشيد الاستهلاك وتدوير مخلفات المنزل لاشياء مفيدة وذلك بالنادي الأوليمبي

عقب ذلك قدمت فرقة أوبرا عربي التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي اسكتش مسرحي بعنوان "رمضان 80/90 " تضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية التي تم تقديمها في رمضان خلال فترة الثمانينات والتسعينات، مثل فوازير فطوطة، وبعض الشخصيات الكرتونية مثل بوجي و طمطم وتترات المسلسلات مثل ألف ليلة و ليلة، بهدف استعادة الذكريات الرمضانية إخراج الفنان محمد مصطفى

من جهه أخرى أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "كيفية إدارة الوقت" تحدثت خلالها رحاب عبد الفتاح عن تقسيم الوقت بطريقة منظمة من خلال ترتيب الأولويات، كما قدمت مجموعة من النصائح منها البعد عن ما يعطل ويضيع الوقت مثل المماطلة والتأجيل والكسل وتنظيم وقت الأبناء ما بين دراسة وتسلية وجزء تتجمع فيه العائلة، تلاها فقرة اكتشاف المواهب في الشعر والغناء، وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة للخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية تفصيل فستان لطفلة بمناسبة عيد الفطر، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة أوبرا عربي التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي تضمن استعراضات غنائية عن ذكريات شهر رمضان، الاستعراضات للفنان شريف عباس، غناء ميادة، أداء الفنان الكبير محمد يسري والفنانة نورهان القاضي، و تحريك العرائس للفنان أحمد إبراهيم

و فى سياق متصل أقيم ببيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "فوائد الصيام الصحية "بجمعية مدبر الأمور الخيرية"، تحدثت خلالها مسئول المكتبة العامة عن أهمية تناول الغذاء المتوازن في شهر رمضان مشيرة إلى ضرورة عدم الإسراف في تناول الطعام و تناول الأطعمة التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي، كما عقد بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "المسئوليات الوطنية مشتركة بين الجميع" ألقتها زينب طه مدير إدارة برج العرب التعليمية سابقا، تحدثت خلالها عن مفهوم المسئولية وأنواع المسئوليات الشخصية والإجتماعية والأمنية التي يشترك فيها كل أبناء الوطن، بينما نظم البيت معرض فني بعنوان "رمضان مبارك" نتاج ورش الرواد بمرسم المواهب.

وأعدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "كيفية الاختلاف مع الآخر" ألقتها رباب ماهر عثمان أخصائي التنمية البشرية بدار مسنين احمس بسموحة، أوضحت خلالها أن الله سبحانه و تعالى خلق البشر كل مختلف عن الاخر وعلى الانسان ان يتقبل الآخر كما هو دون محاولة تغييره جبرا ليتوافق معه، وأن يترك له مساحة من الحرية للتعبير عن رأيه، بينما أقامت ثقافة القرية التابعة للفرع محاضرة بعنوان "الماء في حياة الأنبياء" بقرية البرنس المعمورة ألقتها زينب طه، تلاها ورشة تصميم زينة رمضان باستخدام الورق الملون.

فيما نظمت ثقافة الطفل التابعة للفرع مسابقة بعنوان "أحكام الصيام" شارك بها ١٨ طفلا من أبناء المواقع الثقافية وتسليمهم جوائز نقدية وشهادات تقدير وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي، كما نظم قسم الفنون التشكيلية بالفرع معرض فني بعنوان "رؤية" نتاج ورش عمل القسم، واختتم بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين في حضور نخبة من الفنانين التشكيليين



