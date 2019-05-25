صور.. إزالة 9 حالات تعدى على أملاك الدولة فى الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط بقناطر مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع قوات أمن مديرية أمن الغربية حملة إزالات واسترداد الأراضى المملوكة للدولة .

تم تنفيذ 9 حالات معظمها مبانى من البلوكات على الأراضى المملوكة للرى، واستكمالا لأعمال التطهيرات داخل المجرى فقد قام المقاول اليوم بالعمل بقرية "مسجد وصيف" على نظافة المجرى من جميع أنواع الحشائش، كما تم ازالة مخالفات الردم بقريه كفر سرنجا وقريه الحاجبى بمعدات المخالفين .



إزالة التعديات



إزالة التعديات



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة