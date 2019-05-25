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صحيفة: تصريحات بوريس جونسون المرشح لخلافة ماى تعقد الدبلوماسية البريطانية

السبت، 25 مايو 2019 02:34 م
صحيفة: تصريحات بوريس جونسون المرشح لخلافة ماى تعقد الدبلوماسية البريطانية بوريس جونسون وتيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطانى السابق، هو المرشح الأكثر حظا لخلافة تيريزا ماى على منصب زعيم حزب "المحافظين"، ورئاسة الوزراء، لكنه سياسى مثير للجدل لاسيما مع تصريحاته التى تثير الانتقادات. 
 
ويتطلع وزير الخارجية السابق ، الذى أكد أنه سيتنافس في سباق قيادة حزب المحافظين ، لفترة طويلة إلى هذا المنصب على الرغم من الشكوك بين زملائه فى الحزب حول مدى ملاءمته، بحسب الصحيفة. 
 
وأوضحت "الإندبندنت" أنه إذا انتقل إلى داونينج ستريت ، فسوف يحمل معه تاريخ طويل من التصريحات الملتهبة عرقيا التى يمكن أن تعقد الدبلوماسية الدولية.
 
ومن بين تلك التصريحات المثيرة للجدل، وصفه فى أغسطس 2018، للنساء اللائى يرتدين النقاب بـ"صناديق البريد"، و"لصوص البنوك"، قائلا فى مقال له بصحيفة "تليجراف" إنه من السخيف أن يختار الناس ارتداء القبعات الدينية "القمعية".
 
وفي مقال آخر ، كتبه 2002 ، استخدم جونسون عبارات عنصرية فى حديثه عن الشعوب الأفريقية.
 
 

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