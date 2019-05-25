صحيفة بريطانية: تناول الأم الحامل رقائق البطاطس المقلية يؤثر على نمو الجنين

كتبت أمل علام

حذرت صحيفة The Sunالبريطانية، من مخاطر تناول الكثير من رقائق البطاطس المقلية، والتى يمكن أن تؤثر على نمو الجنين، حيث تحتوي رقائق البطاطس على دهون أوميجا 6، والتى تسمى حمض "اللينوليك"، والتي كان يعتقد سابقًا أن لها فوائد صحية.

وشددت الصحيفة على أن تناول الكثير من رقائق البطاطس، يمكن أن يؤثر على نمو أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وفقاً لدراسة جديدة ،موضحة أن رقائق البطاطس تحتوي على دهون "أوميجا 6" ،تسمى حمض "اللينوليك"، والتي كان يعتقد سابقًا أن لها فوائد صحية، بما في ذلك خفض مستويات الكولسترول في الدم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إطعام الفئران بثلاثة أضعاف المدخول اليومي الموصى به من حمض اللينوليك، وجد الباحثون أنه يقلل من الهرمونات التي تنظم نمو أطفالهم الذين لم يولدوا بعد،كما أثر على وظائف الكبد، وزيادة البروتينات، التي تسبب تقلصات في الرحم، وفقا لمجلة علم وظائف الأعضاء.

في الآونة الأخيرة فقط تم إخبار الناس بالتوقف عن استهلاك الدهون أوميجا 6، والذى كان يعتقد من قبل أنه يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتورة دين سكيلي، من جامعة جريفيث: "من المهم بالنسبة للمرأة الحامل أن تفكر في نظامها الغذائي، وأن بحثنا هو مثال آخر على أن تناول الكثير من نوع معين من المغذيات، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على ينمو الطفل.



تناول الكثير من رقائق البطاطس يمكن أن يؤثر على نمو الجنين

قام الباحثون في جامعة جريفيث في كوينزلاند، بأستراليا، بتغذية الفئران لمدة 10 أسابيع على نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من حمض "اللينوليك" وتزاوجهم.



رقائق البطاطس تؤثر على نمو الجنين

قاموا بعد ذلك بالتحقق في آثار النظام الغذائي على حملهم وتطور نسلهم، ووجدوا أيضًا أن أمهات الفئران التي تستهلك كميات كبيرة من حمض" اللينوليك"، لديها عدد أقل من الأطفال الذكور.

ومع ذلك، على الرغم من النتائج، لا يُعرف ما إذا كانت التأثيرات نفسها ستُلاحظ في البشر، وما هي كميات حمض "اللينوليك" الضارة.