صحة غزة: القطاع يمر بأسوأ أزمة أدوية على الإطلاق

غزة (أ ش أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، من تداعيات خطيرة على المرضى فى القطاع بسبب أزمة الأدوية التى وصفتها بالأشد على الإطلاق، حيث وصل معدل العجز فى الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52 %.

ونقل "المركز الفلسطينى للإعلام" اليوم السبت، عن المدير العام لمجمع الشفاء الطبى الدكتور مدحت عباس قوله" إن أكبر المستشفيات الحكومية فى قطاع غزة، باتت تفتقد الكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكرى وأدوية الأورام، وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوى .. موضحا أن معظم الأصناف الدوائية غير المتوفرة حاليا فى صيدليات المشافى الحكومية، لا تتوافر أيضا فى صيدليات القطاع الخاص.

وأضاف المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، أن "فقدان الأدوية يشكل خطرا على حياة المرضى، كالحليب العلاجى لمرضى التبول الفينولي، والذى يتسبب بحدوث التخلف العقلى فى حالة عدم تلقى الطفل المصاب بالمرض له، وكذلك أدوية البروجراف الخاصة بزارعى الكلى، حيث قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة، وبالتالى فشل عمليات الزراعة".

وناشد الدكتور عباس، جميع الداعمين للقطاع الصحى وجميع الضمائر الحية سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة، فى سياق عدم تلقى المرافق الصحية للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالى.