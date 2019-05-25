سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

س و ج.. كم شركة تجارة تتبع قطاع الأعمال العام.. اعرف كل التفاصيل

السبت، 25 مايو 2019 11:00 م
س و ج.. كم شركة تجارة تتبع قطاع الأعمال العام.. اعرف كل التفاصيل القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تمتلك الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، العديد من الشركات التجارية منها ، نحو 15 شركة بخلاف القابضة للتجارة التى تتبع حاليا وزارة التموين، بعض الشركات التجارية تعرضت للتصفية فى سنوات سابقة ،والبعض الأخر تم دمجها ،فى الوقت الذى نجحت بعض الشركات القابضة فى تعويم الشركات التجارية الخاسرة ،وتحويلها إلى الربحية.

س  كم شركة تجارية ما تزال قائمة ؟

توجد 15 شركة تجارية ،منها خاص بالتجارة الداخلية ،وبعضها خاص بالتجارة الخارجية.

س كم شركة قابضة تمتلك شركات تجارية ؟

تتبع الشركات التجارية كلا من القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للقطن والغزل والقابضة للسياحة والقابضة للأدوية والقابضة للنقل البحرى والبرى.

وهل تحقق الشركات التجارية أرباحا أم خسائر؟

تمتلك القابضة للتشييد والتعمير 3 شركات ،هى المتحدة والعربية للتجارة الخارجية وعمر أفندى ،الأولى خسرت نحو 6.4 مليون جنيه فى أخر ميزانية لها عام 2015-2016 ،وبلغت خسائرها المرحلة نحو 90 مليون جنيه خلال عام الموازنة

والثانية خسرت 8.5 مليون جنيه العام المالى الماضى ،والثالثة عمر افندى

خسرت 29.4 مليون جنيه العام الماضى .

 

وماذا عن شركات القابضة للسياحة ؟

 

يتبع القابضة للسياحة والفنادق ، شركة بيت الأزياء الراقية ،هانو بنزايون ،وهى كيان تم دمج فيه شركتين وربحت 17.3 مليون جنيه، كما يتبعها شركة صيدناوى وبيع المصنوعات بعد دمجهما فى شركة واحدة ربحت 3.5 مليون جنيه العام المالى الماضى بحسب البيانات الرسمية.

وهل تحقق شركات النقل البحرى أرباحا؟

 بالفعل تحقق الشركات أرباحا ضئيلة لا تقارن بحجم الشركات ،وهى النصر للتصدير والاستيراد ، ربحت 26.8 مليون جنيه ،ومصر لتجارة السيارات ربحت 449 ألف جنيه ،ومصر للتجارة الخارجية ربحت 2.2 مليون جنيه ،ومصر  للاستيراد والتصدير ربحت 5 ملايين جنيه.

وهل ينطبق ذلك على شركات القابضة للأدوية ؟

القابضة للأدوية  لديها شركة الجمهورية ،وربحت العام المالى الماضى نحو  26.6 مليون جنيه.

وشركة المصرية لتجارة الأدوية وخسرت 264 مليون جنيه .

وما موقف الشركات التجارية التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؟

تتبع القابضة للقطن شركات ،مصر لتصدير الاقطان ربحت 5.1 مليون جنيه

والإسكندرية التجارية خسرت 18.1 مليون جنيه ، وشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان خسرت  3.3 مليون جنيه ،وشركة الشرقية للاقطان ربحت 8.8 مليون جنيه.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

‏قطاع الأعمال العام تنتهى من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادى لرؤساء الشركات

7 أرقام هامة عن صافى أرباح وزارة قطاع الأعمال..تعرف عليها

صور.. سيلفيا نبيل تطالب قطاع الأعمال العام باستكمال موازنة البرامج والأداء

11مليار جنيه صافى أرباح قطاع الأعمال 2017/2018.. و67 شركة تحقق أرباح

تضاعف بند الأجور بموازنة قطاع الأعمال نحو 3 مرات..وخطة النواب تتساءل عن السر

شركات التجارة

عمر افندي

صيدناوي

بيع المصنوعات

بنزايون

الازياء الراقية هانو

الشركات القابضة

خسائر شركات التجارة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة