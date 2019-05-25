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سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى

السبت، 25 مايو 2019 11:47 ص
سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار
كتب محمد الجالى
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حضر الدكتور هشام النقيب قنصل مصر فى نيويورك برفقة الوزير مفوض هانئ ناجى نائب القنصل العام، أمس، إفطاراً بالمركز الإسلامى بستامفورد - ولاية كونيتيكت بناء على دعوة من مجلس الإدارة (ماهر حسين - د/أحمد جمعة - عبد اللطيف زريقى (فلسطينى الجنسية) - د/سامى فتوح) بحضور أبناء الجالية المصرية والعربية خاصة من فلسطين واليمن والمغرب ومن باكستان والهند.

كما صلى السفير مع الحضور صلاة المغرب عقب تفقد المركز، الذى يضم مسجد وحضانة ومكتب تحفيظ قرآن.

وألقى السفير كلمة للحضور بهذه المناسبة المباركة، أكد فيها أهمية أن يتعايش المسلمون مع بعضهم وأن يقدموا صورة حقيقة عن الإسلام فى أمريكا.

سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى (1)
سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى
 
سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى (2)
سفير مصر بنيويورك يشارك الجالية المصرية فى حفل إفطار بالمركز الإسلامى

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سفير مصر فى نيويورك

افطار جماعى

الجالية المصرية فى امريكا


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