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سفير مصر بألمانيا يستعرض أولويات الرئاسة للاتحاد الإفريقى باحتفال إفريقيا

السبت، 25 مايو 2019 01:45 م
سفير مصر بألمانيا يستعرض أولويات الرئاسة للاتحاد الإفريقى باحتفال إفريقيا سفير مصر بألمانيا السفير بدر عبد العاطى
برلين (أ ش أ)
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يستعرض سفير مصر لدى ألمانيا السفير بدر عبد العاطى خلال الاحتفالية السنوية التى تستضيفها السفارة المصرية ببرلين بمناسبة يوم إفريقيا الثلاثاء المقبل، أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى خاصة فيما يتعلق بالتركيز على قضايا الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة، والأهمية التى توليها مصر لدخول الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة الحرة حيز التنفيذ قريبا والتى ستؤثر إيجابا على زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية وزيادة فرص الاستثمار الألمانى والأجنبى فى القارة.

وأشار السفير عبد العاطى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى مشاركة المئات من كبار المسئولين والشخصيات المهمة وعدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى المهتمة بالاستثمار فى مصر وإفريقيا، فى الاحتفالية، بالإضافة إلى أكثر من 44 سفير إفريقى من السفراء المعتمدين فى ألمانيا، وحشد من المواطنين الألمان المهتمين بإفريقيا وعدد كبير من أبناء الجاليات الإفريقية المقيمين فى ألمانيا.

وقال إن برنامج الاحتفال سوف يشمل أيضا كلمة لسفير الكاميرون بصفته عميد السلك الدبلوماسى الإفريقي، ثم كلمة وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميخائيدس، والذى سوف يلقى الكلمة الرئيسية فى الاحتفال ممثلا عن الحكومة الفيدرالية الألمانية والتى سيركز فيها على الاهتمام البالغ الذى توليه بلاده للقارة الإفريقية، ثم تلقى مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أمانى أبو زيد "مصرية" كلمة نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقي.

وأشار السفير بدر عبد العاطي، إلى أن الاحتفالية ستتضمن عروضا إفريقية تعكس الموسيقى والتراث الإفريقى فضلا عن عروض حية لدولتى بنين والكونغو الديمقراطية، وبمناسبة تزامن الاحتفالية مع شهر رمضان المعظم سيتم تنظيم حفل إفطار للحضور يتضمن مأكولات من 44 دولة إفريقية.

يذكر أن هذه المرة الثانية التى تستضيف فيها السفارة المصرية يوم إفريقيا بحضور نخبة كبيرة من كبار المسئولين الألمان ورجال الأعمال وأيضا جميع السفارات الإفريقية المعتمدة فى برلين.

 


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