سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير أمريكا فى روسيا يؤكد: لن أشارك فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى

السبت، 25 مايو 2019 04:44 م
سفير أمريكا فى روسيا يؤكد: لن أشارك فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى جون هنتسمان
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون هنتسمان، اليوم السبت، أنه لن يشارك فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى للعام الحالى.

وقال هنتسمان -وفق وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- ردًا على سؤال عمّا إذا كان قرار إلقاء القبض على المواطن الأمريكى مايكل كالفى بموسكو، قد أثر على نيته المعلنة سابقًا بعدم المشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى: "إن القرار يخص الشركات الفردية (الأمريكية).. لكننى لن أشارك، ولن أكون هناك".

كانت محكمة "باسماني" فى موسكو أعلنت، فى 16 فبراير الماضي، القبض على مؤسس الشركة الاستثمارية الكبيرة "بارينج فوستوك"، المواطن الأمريكى مايكل كالفي، فى موسكو، مع خمسة أشخاص آخرين فى قضية احتيال كبرى.

وتستثمر شركة "بارينج فوستوك" منذ عام 1994، فى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى، وتتجاوز أموال صندوق الشركة 3.7 مليار دولار. كما استثمرت الشركة 2.8 مليار دولار فى الاقتصاد الروسي.

وتم إلقاء القبض على كالفي، فى وقت سابق من هذا الشهر، مع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بمجموعته للأسهم الخاصة، بعد أن اتهمهم محققون باختلاس 2.5 مليار روبل روسى (38.09 مليون دولار).

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى بمشاركة دولية واسعة

روسيا تدعو السعودية للمشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الإقتصادى الدولى

سفير أمريكا لدى روسيا: نظام الدفاع الصاروخى فى أوروبا لا يستهدف موسكو

الخارجية الروسية: موسكو توافق على ترشيح هانتسمان لمنصب السفير الأمريكى فى روسيا

امريكا

روسيا

منتدى سان بطرسبرج

سفير امريكا فى روسيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة