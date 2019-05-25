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سالفينى: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الدفاع عن إيطاليا

السبت، 25 مايو 2019 12:31 م
سالفينى: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الدفاع عن إيطاليا سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى إن بوسعه أن يتحالف مع الشيطان أيضا إن لزم الأمر، بهدف الدفاع عن إيطاليا.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد أضاف وزير الداخلية أنه "لتغيير أوروبا"، أنا على استعداد للحوار مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أيضًا"، مؤكدا "أنا مستعد للتحدث مع الجميع"، لكن "بالتأكيد ليس مع تيار اليسار المختص بالموانئ المفتوحة للجميع".
 
وأضاف  سالفينى "إذا حضر الشيطان وأخبرنى أن الستة مليارات التى تمنحها إيطاليا لأوروبا، يمكننى بدلا من ذلك، استثمارها فى مجال العمل، التوظيف، الشباب، البحوث أو المستشفيات، فسأفعل ذلك"، مضيفا "سأذهب إلى أوروبا بخوض الإنتخابات للدفاع عن الإيطاليين ".
 
وفى هذا السياق، قال سالفينى "إننى لا أكشف عن أى شىء غامض، ولست أجرى استطلاعات رأى خاصة، لكن "من المحتمل أن تكون الرابطة، هى الحزب الأول بين أقوى الأحزاب الأوروبية".، واختتم بالقول "كلما أعطونى قوة أكبر، كلما زادت إمكانية تحقيق الوعود التى قطعناها على أنفسنا".
 
 
 
 

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