زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 70 ألف فدان ذرة هذا العام

القليوبية - إبراهيم سالم

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم زراعة 20 ألف فدان ذرة بأنواعها، ومن المستهدف أن يصل إجمالي المساحة المزروعة بالذرة 70 ألف فدان، مشيرا إلى أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعة للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة حصول الذرة.

وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف الحصة كاملة للمحصول للفلاح، ولا يقتصر الصرف على فترة معينة للمحصول، مشيرا إلى أنه يوجد بالمخازن الخاصة بالجمعيات الزراعية 12860 طن أسمدة، موضحا أنه يتم الصرف من هذه الكمية ويتم استعواضها بالخطة الشهرية بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الإرشاد الزراعي عمل على توفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن التقاوي الموجودة من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل، وأن المديرية تستهدف الخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الانتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.