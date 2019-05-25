روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون والحوار السياسى بينهما

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أن بلاده والمكسيك تحافظان على حوار سياسى منتظم وتعملان على توسيع قاعدة التعاون بينهما.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" فى نهاية زيارته للمكسيك اليوم السبت: " نحن مهتمون بمواصلة الحوار السياسى مع المكسيك بعد وصول الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة". وأضاف :" لقد عقدت اجتماعات مع نائبى وزير خارجية المكسيك، جوليان فنتورا وماكسيميليانو رييس، حيث بحثنا تطوير وتحسين أسس الاتفاقات القانونية".

وكر أن الحديث يدور عن عدد من الاتفاقات، منها مشروع اتفاق بشأن تسليم المتهمين ومشروع اتفاق بشأن سفر المواطنين بدون تأشيرة والتعاون بين مكاتب المدعى العام واتفاق النقل البحرى والاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية، مضيفا أنه بحث أيضا استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.