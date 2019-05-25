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رموشك بتقع ومش عارفة السبب فتشى وراء الغدة الدرقية والأنيميا

السبت، 25 مايو 2019 01:30 ص
رموشك بتقع ومش عارفة السبب فتشى وراء الغدة الدرقية والأنيميا الرموش - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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تساقط الرموش من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، خصوصا السيدات، ولا تعرف السبب الحقيقى، لذلك قد يكون بسبب مشكلة صحية أو سوء التغذية، لذلك اليوم السابع يقدم أبرز أسباب تساقط الرموش المفاجئ وفقا لما ذكره موقع healthunlocked:

أسباب تساقط الرموش

رموش
رموش

1: قد يكون تساقط الرموش بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية ويصاحبه أعراض مختلفة مثل فقدان الوزن وتورم الرقبة والصداع وتساقط الشعر أيضا.

2: داء الثعلبة من أبرز الأمراض التى تسبب تساقط الشعر، حيث إنها تهاجم الخلايا المناعية وتسبب تساقط الرموش وشعر الحواجب وفروة الرأس.

3: سوء التغذية والإهمال فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر والبشرة، فتؤدى لتساقط شعر الحواجب والرموش.

تساقط الرموش
تساقط الرموش

4: استخدام مستحضرات تجميل غير صحية خصوصا الماسكارا فتؤثر على جودة الرموش وقوتها وتسبب التساقط.

5: الأنيميا وضعف الجسم من الأمور التى تسبب تساقط الرموش والشعر عموما نظرا لقلة الفيتامينات فى الجسم.

6: التهاب العين بسبب التعرض لبعض المواد الضارة على العين.


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تساقط الرموش

الرموش

صحة الرموش


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