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رئيس صربيا يهنئ المسلمين بشهر رمضان فى إفطار سفير مصر ببلجراد

السبت، 25 مايو 2019 01:32 م
رئيس صربيا يهنئ المسلمين بشهر رمضان فى إفطار سفير مصر ببلجراد السفير المصرى فى بلجراد مع الرئيس الصربى
كتب أحمد جمعة
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 شارك رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتيش" فى إفطار أقامه سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" لسفراء الدول والقيادات الإسلامية والكنسية، موجهاً التهنئة بشهر رمضان.
 
  وأبرز الرئيس الصربي في كلمته أمام سفراء منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء المشيخة وعمداء الكليات الإسلامية حرص بلاده على تعزيز الصداقة القائمة، وترسيخ أسس التعاون وتنمية علاقات المودة مع العالم الإسلامي بأسره.
 
السفير المصرى والرئيس الصيربى
السفير المصرى والرئيس الصربى
 
 من جانبه، أعرب سفير مصر في بلجراد عن تقديره البالغ لرئيس صربيا عن حرصه على حضور حفل الإفطار السنوي الذى تستضيفه السفارة المصرية، والذي يعكس المكانة الخاصة التي أصبحت تحظى بها العلاقات المصرية الصربية، خاصةً وأنها المناسبة الأولى من نوعها التي يحضرها الرئيس الصربى. وقدّم سفير مصر في بلجراد هدية رمزية، عبارة عن قطع من الخيامية المصرية التي تزين البيوت المصرية، أثنى عليها رئيس صربيا باعتبارها نموذجاً للفن اليدوي المتوارث.
 
ونوه سفير مصر لدى صربيا إلى أن شهر رمضان يوفر فرصة لعقد لقاءات جماعية هامة للعديد من البعثات الدبلوماسية، حيث استضافت السفارة أيضاً إفطارين للاجتماعات الشهرية لمجموعة السفراء الأفارقة ومكتب مجلس سفراء منظمة الفرانكفونية.
 
السفير المصرى والرئيس الصيربى
السفير المصرى والرئيس الصيربى

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار

حفل الافطار فى السفارة المصرية
حفل الافطار فى السفارة المصرية

حفل الإفطار
حفل الإفطار
 

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