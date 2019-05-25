رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب والحقوق

قنا وائل محمد

اجرى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لامتحانات كليات الآداب والحقوق والطب للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019.

حيث اطمئن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة داخل القاعات والمدرجات من مراوح وتكييفات ،وشدد رئيس الجامعة على تواجد اللجان الطبية بالكليات تحسباً لأى حالات طارئة للطلاب ،وأيضا تواجد استاذ المادة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب بخصوص اسئلة الامتحانات.

وطالب رئيس الجامعة ان تبدأ الكنترولات اعمالها بعد انتهاء الامتحان مباشرة وأدى اليوم طلاب الفرقة الاولى بكلية الآداب جميع الشعب ما عدا اقسام جغرافيا والاجتماع واللغات الشرقية وبلغ عدد الطلاب 1357 انتظام و 959 انتساب.

بينما ادى طلاب كلية الحقوق الفرقة الاولى انتظام وانتساب و عددهم 2411 طالب و طالبة مادة مبادئ الاقتصاد. و ادى في كلية الطب طلاب الفرقة الثانية مادة الجهاز العصبي 2 و عددهم 268طالب وطالبة .

شهد الجولة الدكتورة منى ربيع عميد كلية الآداب و الدكتور عبد الباري حمدان عميد كلية الحقوق و الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب وو كلاء و اعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب و الحقوق و الطب.