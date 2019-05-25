خبراء الناتو قرروا وضع استراتيجية جديدة لمواجهة "الخطر النووى"

يسعى حلف شمال الأطلسى (الناتو) لتبنى استراتيجية عسكرية جديدة، ولم يغير الناتو استراتيجيته منذ عشرات السنوات.

وقال ينس ستولتنبرج، أمين عام الناتو، لصحيفة "ويلت أم زونتاج" الألمانية إن خبراء الحلف قرروا فى هذا الأسبوع وضع الاستراتيجية العسكرية الجديدة.

ويضطر الناتو إلى تغيير استراتيجيته لمواجهة ما سماه ستولتنبرج بالخطر النووى الذى يخيم على الدول الغربية من روسيا كما قال أمين عام الناتو.

وقد أطلق قادة الناتو أكثر من تهمة ظالمة بحق روسيا زاعمين أن موسكو تخطط لاستخدام السلاح النووى.

ومن جانبهم ما فتئ المسؤولون الروس يؤكدون أنهم ينظرون إلى السلاح النووى كسلاح دفاعى. ولا يمكن أن تلجأ موسكو إلى استخدام السلاح النووى إلا ردا على العدوان باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.