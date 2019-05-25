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خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يهنئان رامافوزا بتنصيبه رئيسا لجنوب أفريقيا

السبت، 25 مايو 2019 01:00 م
خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يهنئان رامافوزا بتنصيبه رئيسا لجنوب أفريقيا خادم الحرمين الشريفين وولى العهد
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.


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