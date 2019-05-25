حظر توزيع السجائر ومنتجات التبغ بالمسابقات أو كجوائز وهدايا

أكد قطاع الطب الوقائى، أن القانون يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها فى مسابقات أو فى صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

وأضاف قطاع الطب الوقائى، فى تصريحات صحفية، أن التدخين محظور فى وسائل النقل العامة والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من الحكومة .

يشار إلى أنه يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عامًا .