سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حظر توزيع السجائر ومنتجات التبغ بالمسابقات أو كجوائز وهدايا

السبت، 25 مايو 2019 06:00 ص
حظر توزيع السجائر ومنتجات التبغ بالمسابقات أو كجوائز وهدايا حظر السجائر
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد قطاع الطب الوقائى، أن القانون يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها فى مسابقات أو فى صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

وأضاف قطاع الطب الوقائى، فى تصريحات صحفية، أن التدخين محظور فى وسائل النقل العامة والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من الحكومة .

يشار إلى أنه يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عامًا .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: السجائر بها 69 مادة مسرطنة ودخانها يظل فى الهواء 5 ساعات

دراسة: النساء الحوامل المدخنات يلجأن للسجائر الإلكترونية رغم مخاطرها الكبيرة

"هدية تموت".. شركة تمنح موظفا سجائر مجانية والرجل يرد بقضية.. اعرف السبب

المالية تنفى 3 شائعات أبرزها زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر

شاب يغامر بحياته من أجل صورة "سيلفى" وتدخين سيجارة.. اعرف الحكاية

التدخين

السجائر

الطب الوقائى

النقل العام

الاماكن العامة

اخبار

اخر الاخبار

اخبار مصر

اخبار عاجلة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة