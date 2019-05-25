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حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالبًا لرفضه الزواج منها بشبرا الخيمة

السبت، 25 مايو 2019 08:45 م
حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالبًا لرفضه الزواج منها بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس فتاة و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم باختطاف طالب واحتجازه وتصويره عاريًا وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة، كما أمرت النيابة بالتحريات حول الواقعة وضبط باقى المتهمين.

 

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعى يدعى "ا" 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.

 

وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحرى تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما.

 

جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 


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