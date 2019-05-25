سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 25/5/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 25 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 25/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية ، اليوم السبت  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

انخفاض على درجات الحرارة نتيجة لتراجع الكتلة الحارة المؤثرة على المملكة، لكنها تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 5-6 درجات مئوية. 
ويكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال وعموم المنطقتين الشمالية والوسطى، في حين يستمر حاراً بشكل لافت في بقية المناطق.
وتظهر السُحب المتوسطة والعالية بالأخص على أجزاء من شرق وجنوب المملكة، مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من المطر. 
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.   

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالفترة السابقة، حيثُ يسود طقس معتدل بالأخص في الجبال والسهول. 
 وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.   
 

الطقس فى فلسطين 

 تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتتحول الأجواء الحارة جداً والمزعجة والصعبة الى جو صيفي عادي معتدل نسبياً نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتصبح الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 40 درجة

حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 فى مصر والدول العربية

الجامعات VS الطقس.. جامعات القاهرة الكبرى تتحدى الموجة الحارة وتعلن استمرار الامتحانات.. "القاهرة":أطقم طبية إضافية وقاعات مكيفة لمواجهة ارتفاع الحرارة.. و"عين شمس" تكثف استعدادات الإدارة الطبية للحالات الطارئة

الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الدول والبحرين والكويت 39 درجة

حالة الطقس اليوم الخميس 23/5/2019 فى مصر والدول العربية

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة