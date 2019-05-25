تونس تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق التكامل الإفريقى المنشود احتفالا بيوم إفريقيا

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أكدت تونس عزمها على مواصلة الإسهام الفاعل فى تقوية روابط التضامن والتعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل الإفريقى المنشود وتوطيد مقومات السلم والأمن والاستقرار فى كافة أرجاء القارة وتجسيد طموحات الشعوب الإفريقية فى الرقى والازدهار والتنمية الشاملة وفقا للأهداف الطموحة لأجندة 2063، إذ تحتفل تونس اليوم مع بقية الشعوب والدول بيوم إفريقيا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان لها اليوم، أن تونس باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن بعدها الإتحاد الإفريقى، تجدد من خلال هذه المناسبة فخرها واعتزازها لانتمائها لهذه القارة الواعدة وللتأكيد على المكانة المتميزة التى تحظى بها القارة الإفريقية ضمن أولويات سياستها الخارجية، وسيتم المشاركة بجانب سفارات الدول الإفريقية المعتمدة بتونس والجالية الإفريقية المقيمة بتونس فى الحفل الذى سيقام بهذه المناسبة.