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توريد 3 مليون و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات منذ من بداية العام

السبت، 25 مايو 2019 12:47 م
توريد 3 مليون و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات منذ من بداية العام أنسولين - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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كشف تقرير حكومى عن أن توافر الأنسولين المصرى "انسولينا جيبت" فى الصيدليات وبمعدلات أعلى من العام السابق منذ يناير وحتى مايو وفى القطاع الخاص بمعدل 25% بواقع 450 ألف فيال .

وأوضح التقرير أنه تم توريد 3 مليون و355 ألف فيال من بداية العام الجارى بزيادة 17% عن نفس الفترة العام الماضى ولم نرصد من خلال الخط الساخن لمؤسسة المهن الطبية أى شكاوى أو عجز الانسولين خلال الاشهر الثلاثة السابقة .

وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المهن الطبية، إن المهن الطبية قامت بسد احتياجات وزارة الصحة من الأنسولين حيت ثم توريد العام الماضى 8 مليون و435 الف فيال بزيادة 49 % عن عام 2017 ، مشيرًا إلى أن المخزون الإستراتيجى لدينا يكفى احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور خلافًا عن المخزون فى مستودعات وزارة الصحة.

وتابع رئيس المهن الطبية: "نقوم بتوريد من 800 إلى 900 ألف فيال شهريًا إلى مديريات ومستشفيات المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة" .

 


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