تعرف على طرق التخلص من نفايات الأسنان الطبية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة النفايات الطبية الخطرة بشمال سيناء،عن حملة توعية لمكافحه العدوى فى استخدام الأسنان المخلوعة في الأغراض التعليمية.

وجاء فى بيان لها اليوم، انه فى هذا السياق تم نشر تعليمات التخلص من نفايات الأسنان الطبية ، وتتضمن انه لابد من التعامل مع الأسنان المخلوعة المستخدمة لغرض تعليم العاملين في مجال الرعاية الصحية للأسنان باعتبارها مصدرًا للعدوى كما يتم تصنيفها على أنها عينه طبية وذلك لما يعلق بها من دم.

وأشارت إدارة النفايات الطبية الخطرة بشمال سينا، إلى أنه جميع الأشخاص الذين يقومون بجمع الأسنان المخلوعة أو نقلها أو التعامل معها،اتباع نفس الاحتياط المعمول بها مع العينات الحيوية،كما يجب على جميع الطلاب الذين يتلقون برامج تعليمية في مجال طب الأسنان اتباع الاحتياطات القياسية بشأن التعامل مع الأسنان المخلوعة دائمًا.،وعلى جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الأسنان المخلوعة لأغراض تعليمية التطعيم ضد فيروس (بي) المسبب لالتهاب الكبد ،يجب تنظيف الأسنان المخلوعة من المواد الناتجة عن أجسام المرضى العالقة بها أولا قبل استخدامها في الأغراض التعليمية.