تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

كتب رضا حبيشى

تخطط الحكومة لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير النقل النهرى مع زيادة حجم المنقول من البضائع عبر النيل؛ يشمل إنشاء موانئ نهرية جديدة وتنفيذ نظام تتبع للوحدات النهرية RIS لزيادة إجراءات السلامة.





ويقدم اليوم السابع فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن نظام الـRIS:

1ـ تنفذه شركة فريكوينتز النمساوية.

2ـ المشروع يعتمد على تنفيذ بنية معلوماتية على طول نهر النيل من القناطر الخيرية حتى أسوان.

3ـ المشروع يعتمد على تركيب أجهزة فى الوحدات النهرية لرصد حركتها وملاحتها على مدار رحلاتها.

4ـ يشمل تركيب أجهزة على طول المسار لرصد حركة المراكب النهرية.

5ـ المشروع يشمل مراكب نقل البضائع والسفن العائمة والمراكب السياحية.

6ـ المشروع يقلل حوادث المراكب النيليلة.

7ـ يجرى تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

8ـ النظام الذى يجرى تنفيذه فى مصر هو نفسه المستخدم فى دول الاتحاد الأوربى.

9ـ مصر تعتبر أول دولة فى أفريقيا تبدأ تطبيق هذا النظام.