تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى داخل الشقق

كتب عبد الرحمن سيد

يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية