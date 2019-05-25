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تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى داخل الشقق

السبت، 25 مايو 2019 08:39 ص
تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى داخل الشقق الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :
 
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
 
-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
 
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
 
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
 
-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى
 
 -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
 
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
 
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

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الماس الكهربى

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