تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى داخل الشقق

يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية
إضافة تعليق
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة