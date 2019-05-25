تعرف على أهم 5 معلومات حول الـ1500 جندى أمريكى المتجهين للشرق الأوسط

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بإرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، بهدف ردع التحركات الإيرانية المثيرة للشكوك، في حين قال البنتاجون إن تلك القوات لن تنشر في العراق أو سوريا، محملا الحرس الثورى الإيرانى المسؤولية عن الهجمات ضد ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.

وفيما يلى نعرض أهم 5 معلومات عن هذه القوات:

1- سترافق القوات الأمريكية الاضافية المتجهة إلى الشرق الأوسط العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة.

2- مهمة هؤلاء الجنود ستكون "وقائية" وفقا لتصريح للرئيس الأمريكى.

3- ستلتحق الـ 1500 جندى إلى القوة العسكرية التى وصلت في وقت سابق إلى المنطقة، تضم حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"، وقاذفات استراتيجية من طراز "بي 52".

4- 600 جندي من أصل الـ1500، موجودون بالفعل في المنطقة، مما يعني أن العدد الذي سيتم إرساله سيقل عن ألف جندي بحسب بلومبرج.

5- نشر تلك القوات جاء بناءً على طلب قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي.