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تعرف على أهم الشروط والمساجد المتاحة للاعتكاف فى أسوان

السبت، 25 مايو 2019 08:45 ص
تعرف على أهم الشروط والمساجد المتاحة للاعتكاف فى أسوان الاعتكاف داخل المساجد - ارشيفية
أسوان - ندى سليم
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حددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان 23 مسجدا للاعتكاف بنطاق المحافظة، والذى يبدأ فى العشرة أيام الأخيرة بشهر رمضان الكريم، ويستعرض "اليوم السابع" أهم الشروط للسماح بالاعتكاف وأهم المساجد المتاحة للمعتكفين.

1- حظرت مديرية الأوقاف بأسوان الاعتكاف داخل الزوايا وقصرته فقط على المساجد المعتمدة.

2- لابد للمعتكف أن يكون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد.

3- لابد أن يقوم المعتكف بتسجيل بياناته الشخصية بشكل مسبق.

4- أعلنت مديرية الأوقاف الاعتكاف فى مسجد آل البيت، ومسجد جزيرة دومارية، ومسجد العتيق بنجع الكيال، ومسجد العتيق بمنطقة المفالسة، ومسجد الحقنة بنجع الحقنة، ومسجد نجع الدقاديق، ومسجد الشيخ على، ومسجد إسماعيل كرورا، ومسجد عزبة المصرى، ومسجد النصر بكورنيش النيل، ومسجد التوحيد، ومسجد الرحمة، ومسجد التقوى، ومسجد الشيخ عيسى.

5- حددت المديرية مساجد الاعتكاف بمدينة إدفو وهى مسجد زين العابدين، ومسجد على بن أبى طالب، ومسجد اليومى.

6- أهم مساجد الاعتكاف بمدينة كوم أمبو.. مسجد الزهراء، ومسجد الفتح، وفى مدينة أبو سمبل متاح الاعتكاف بمسجد بدر ومسجد أبو سمبل.


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