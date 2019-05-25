تطوير حديقة 30 يونيو واستمرار رفع كفاءة حدائق ومنتزهات جمصة

أكدت المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة، أن أعمال تطوير حدائق ومنتزهات مدينة جمصة فى إطار الاستعدادات لموسم الصيف ما زالت مستمرة.

وأضافت، فى تصريحات له، أنه يجرى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير حديقة 30 يونيه وإنشاء مقاعد جديدة وترميم المقاعد المتهالكة وعمل أحواض زهور وورود وتركيب بلدورات تجميلية جديدة.

كما يجرى فى إطار العمل اليومى لأعمال الحدائق بالمدينة وتقسيم 15 مايو قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطى بشوارع المدينة وزراعة وتنظيف المخلفات الزراعية بالشوارع.



وأضافت أن العمل مستمر فى زراعة أشجار جديدة، موضحة أنه جرى عمل مسح شامل ورفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة ومنطقة آمون وأمام مسجد نمره وإزالة الحشائش الضارة بالجزر النباتية بالطريق الدولى، ورفع المخلفات بشارع فخر الدين خالد وشوارع تقسيم 15 مايو.

وأشارت "لطفى"، إلى أنه فى إطار أعمال المقاومة الأرضية يقوم المجلس يوميًا برش المبيدات للقضاء على الناموس والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض للحفاظ على الصحة العامة، كما تم إصلاح خط مياه بقطر بوصه ونصف بجوار نادى المنصورة .

وأوضحت رئيس المدينة، أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يتابع أولاً بأول أعمال تطوير ورفع الكفاءة التى تجرى فى مدينة جمصة وشدد مرارًا على ضرورة عودة المظهر الحضارى للمدينة بما يليق بأهلها وزوارها.